Il calciatore ivoriano con passaporto francese era in prestito al Southampton

Accordo trovato nella notte tra Genoa e West Ham per Maxwel Cornet.

Il calciatore ivoriano con cittadinanza francese, di proprietà del West Ham, era in prestito al Southampton.

--> -->

Nonostante l’arrivo del calciatore, i rossoblù non mollano Trésor del Burnley.

Nel corso di questa stagione, Cornet ha totalizzato 4 presenze tra Premier League e EFL Cup con la maglia del Southampton.

I numeri in carriera di Cornet

Una carriera tra i professionisti iniziata con la maglia del Metz, poi oltre 25o presenze (51 gol e 29 assist) con il Lione. Dopo 10 anni, la prima esperienza fuori dai confini francesi.

Arrivato in Premier League, Cornet gioca con il Burnley prima e con il West Ham poi. Sono 10 le reti segnate dal calciatore in Inghilterra: dopo 4 presenze con il Southampton, ora la prima nuova avventura in Italia con la maglia del Genoa.