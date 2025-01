Venezia, ufficiale l’arrivo di Zerbin dal Napoli

Zerbin, attaccante Napoli (IMAGO)

Colpo in entrata per il Venezia di Di Francesco: ufficializzato Zerbion

Un nuovo colpo importante per le ambizioni di salvezza del Venezia.

Il club arancioneroverde, infatti, ha ufficializzato l’arrivo di Alessio Zerbin dal Napoli.

Zerbin rappresenta il secondo acquisto invernale per la squadra di Eusebio Di Francesco, dopo quello di Cheick Conde dallo Zurigo.

Di seguito il comunicato del club.

Il comunicato del Venezia

“Il Venezia FC comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il centrocampista offensivo Alessio Zerbin, proveniente dall’SSC Napoli, con la formula del prestito fino al termine della stagione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni“.

Le prime parole del giocatore sono state: “Sono davvero felice di essere qui. La società e il mister mi hanno fortemente voluto, dimostrando grande fiducia in me e il mio obiettivo è ripagarli dando il massimo. C’è molto lavoro da fare, ma sono convinto che daremo tutto quello che abbiamo per raggiungere l’obiettivo finale.”