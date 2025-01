Fonseca oggi risolverà con il Milan e firmerà con il Lione

Nella giornata di oggi, mercoledì 29 gennaio, Paulo Fonseca risolverà il suo contratto con il Milan e firmerà con il Lione

Fonseca dopo il Milan è pronto a cominciare una nuova avventura. L’allenatore portoghese, infatti, nella giornata di oggi, 29 gennaio, risolverà il suo contratto con i rossoneri e firmerà con il Lione.

Per Fonseca un contratto di due anni e mezzo con il club francese. In questo momento il Lione è al sesto posto in Ligue 1 con 30 punti in 19 match.

Dopo poco meno di un mese dal suo addio al Milan, avvenuto lo scorso 30 dicembre, quindi, l’ex Roma comincerà una nuova avventura.