Difesa Napoli, da Pongracic a Comuzzo: la situazione

Marin Pongracic e Pietro Comuzzo, Fiorentina (Imago)

Le ultime novità sulla difesa del Napoli

Saranno ultimi giorni di mercato intensi per il Napoli, che dovrà risolvere le situazioni legate al sostituto di Kvaratskhelia e al difensore centrale.

Per quanto riguarda la retroguardia, in particolare, gli azzurri continuano a seguire Pongracic e Comuzzo della Fiorentina.

Ci sono stati nuovi contatti con la viola per Pongracic, mentre è stato fatto un nuovo tentativo per il centrale azzurro. Manna e De Laurentiis sarebbero pronti a chiudere già a gennaio facendo un investimento, ma i toscani non aprono alla sua partenza.

Negli scorsi giorni il club di Commisso ha già respinto un’offerta da 20 milioni di euro per il suo cartellino.