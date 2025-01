La situazione tra Bari e Genoa per Gastón Pereiro.

Novità in casa Bari. Si avvicina Gastón Pereiro dal Genoa. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le due parti.

Tra i club si tratta per un contratto fino al 2027 con opzione 2028.

Il trequartista in questa stagione ha collezionato solo due presenze con i rossoblù in Serie A e sta cercando quindi maggiore minutaggio in campo.

Pereiro, inoltre, conosce molto bene il campionato di Serie B dove ha giocato la scorsa stagione con la maglia della Ternana.

Bari, si avvicina Pereiro: i numeri del trequartista

Poco spazio per Gastón Pereiro in questa stagione con la maglia del Genoa. Il trequartista è sceso in campo infatti solamente due volte nei match contro la Fiorentina e il Como in Serie A.

Nelle prossime ore, come già detto, sono previsti quindi nuovi contatti tra il Bari e il Genoa per il classe ’95. Pereiro potrebbe essere la figura giusta vista anche la sua esperienza in Serie B. La scorsa stagione, con la maglia della Ternana, ha infatti totalizzato 5 gol e 3 assist in 18 partite.