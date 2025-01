Il possibile scenario tra i due club che coinvolge i due difensori

Novità sull’asse Fiorentina-Monza. Non solo Pablo Marì: un altro difensore potrebbe essere coinvolto in questa operazione.

Trattasi di Matias Moreno, proprio del club viola.

Nell’operazione, dunque, potrebbe anche rientrare anche il calciatore argentino. La Fiorentina vuole pensarci questa settimana prima di prendere una scelta definitiva.

Il difensore argentino piace anche in Spagna.

Fiorentina, le ultime su Pablo Marí

La Fiorentina è vicina a rifarsi il look in difesa. Dopo l’arrivo di Nicolas Valentini, Raffaele Palladino aspetta anche Pablo Marí e il via libera del club biancorosso. Lo spagnolo è un’espressa richiesta dell’allenatore, che punta a tornare a lavorare insieme dopo l’esperienza al Monza.

In maglia Monza, Pablo Marí ha giocato 63 partite con Raffaele Palladino in panchina, segnando anche una rete.

I numeri di Matias Moreno in questa stagione

Con la maglia del club viola, in questa stagione, Matias Moreno ha collezionato 6 presenze tra Serie A e Conference League.

Dopo soli 6 mesi, il difensore argentino potrebbe proseguire la propria esperienza italiana con la maglia del Monza.