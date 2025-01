Vogliacco-Parma, operazione in chiusura: i dettagli

Il Parma sta per chiudere la trattativa che porta a Vogliacco del Genoa. I dettagli dell’operazione

Il Parma sta per chiudere per Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa che finora ha collezionato 12 presenze in questa Serie A con anche 2 gol all’attivo.

La formula della trattativa che lo sta per portare in Emilia è quella del prestito con il diritto di riscatto.

La scelta della squadra di puntare su un profilo come lui, è sicuramente dettata dalle ottime capacità difensive – e non solo – del giocatore classe ’98.

Un’arma in più quindi, per il Parma, per cercare di centrare quanto prima l’obiettivo salvezza.

Vogliacco-Parma in chiusura, i numeri stagionali del difensore

Con l’arrivo di Vogliacco, il Parma va a rimpolpare in maniera netta il proprio reparto difensivo. Il giocatore classe ’98 infatti, oltre che a garantire un’estrema solidità nella parte più arretrata del campo, contribuisce in maniera netta anche in chiave offensiva.

A testimonianza di ciò, i due gol messi a segno quest’anno nel campionato di Serie A.