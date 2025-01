Al Nassr, tentativo per Leao, chiusura del Milan: cosa è successo

L’Al Nassr, alla ricerca di un esterno offensivo, ha provato ad arrivare a Rafael Leao: chiusura del Milan, operazione infattibile per gennaio

L’Al Nassr, squadra dove gioca Cristiano Ronaldo, è alla ricerca di un esterno d’attacco per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Il club saudita, disposto a investire una cifra tra i 70 e gli 85 milioni, ha effettuato un sondaggio tramite intermediari nella giornata di giovedì 30 gennaio per arrivare a Rafael Leao.

Il Milan non ha però aperto alla trattativa, con il mercato in Saudi che è prossimo alla chiusura e i pochi margini di contrattazione in questo mercato.

Nulla di fatto, dunque, per la formazione allenata da Pioli, che aveva già incassato un “no” da parte del Brighton per Mitoma alle stesse cifre.

