Morata-Galatasaray, stretta finale: le cifre dell’operazione

Raggiunta l’intesa dopo la nottata di trattativa

Alvaro Morata è sempre più vicino al Galatasaray. Una notte, quella tra il 30 e il 31 gennaio, di trattativa tra il club turco e il Milan.

Al termine di questa, è stata trovata l’intesa sulla cifra del trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

10 milioni di euro. Questa la cifra soglia minima sotto la quale non scende il Milan, considerando che la prossima estate Morata peserà 9,75 milioni a bilancio. Quindi, 10 milioni di euro risulta la cifra giusta per non rappresentare una minusvalenza.

Blitz per Rotterdam

Il Milan, come raccontato ieri, nella giornata di oggi, prova il blitz a Rotterdam per chiudere Gimenez. La società vorrebbe tornare a Milano con il giocatore, liberando così anche Alvaro Morata.

Lo spagnolo potrebbe partire già in giornata.