Niko Kovac è il nuovo allenatore del Borussia Dortmund: il comunicato del club tedesco e e le prime parole dell’allenatore croato.

Il Borussia Dortmund ha scelto il prossimo allenatore: sarà l’ex Commissario tecnico della Nazionale croata Niko Kovac che prenderà il posto dell’esonerato Nuri Sahin.

Il 53enne inizierà a lavorare a partire dal giorno dopo la partita dei gialloneri contro l’Heidenheim e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Questo il comunicato del Borussia Dortmund: “Il club della Bundesliga, il Borussia Dortmund, ha nominato un nuovo allenatore una settimana dopo che Nuri Sahin, 36 anni, è stato rilasciato dal suo incarico. Niko Kovac, 53 anni, assumerà la guida della squadra domenica, il giorno dopo la partita della Bundesliga a Heidenheim. Il nativo di Berlino ha firmato un contratto con il BVB fino al 30 giugno 2026. Kovac porterà suo fratello ed ex giocatore del BVB Robert Kovac, 50 anni, e Filip Tapalovic, 48 anni, come assistenti allenatori degli otto volte campioni di Germania.

Kovac, che da giocatore ha vinto la DFB-Pokal, la Bundesliga e la Coppa del Mondo per club, ha esperienza nazionale e internazionale come capo allenatore. Una volta ha preso la guida dell’Eintracht Francoforte quando era 16esimo in classifica e con loro ha vinto la DFB-Pokal nel 2018. Ha vinto il double con il Bayern Monaco nel 2019 e ha guidato il club francese di alto livello dell’AS Monaco alla finale della Coupe de France nel 2021″.

Le prime parole di Kovac

Appena firmato, il neo allenatore del Borussia Dortmund ha parlato ai canali ufficiali del club del perché ha scelto di guidare i gialloneri.

Niko Kovac ha dichiarato: “I colloqui con Lars Ricken sono stati molto costruttivi, con la necessaria profondità, chiarezza e conoscenza della situazione. Tutti i responsabili del BVB ci hanno dato ottime sensazioni durante i colloqui, quindi sono convinto che possiamo raggiungere un molto insieme in futuro La cosa più importante per tutti noi ora è avere assoluta determinazione, un grande cuore e la volontà di lavorare duro per rappresentare il Borussia Dortmund nel miglior modo possibile in Bundesliga, Champions League e nel club. Coppa del Mondo nel questa estate affrontiamo questa sfida con determinazione e concentrazione”.