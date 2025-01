Le scelte di Italiano e Bocchetti per il match valido per la 21esima giornata di Serie A

Dopo l’anticipo all’Olimpico tra Roma e Genoa, prosegue la 21esima giornata di Serie A. Alle 15, appuntamento al Dall’Ara per la sfida tra Bologna e Monza.

I padroni di casa sono alla ricerca del quinto successo utile nelle ultime 6 gare.

Per il Monza, l’opportunità di dare continuità al prestigioso successo interno contro la Fiorentina.

Di seguito, le formazioni ufficiali del match.

Bologna-Monza, come arrivano le due squadre

Il Bologna torna in casa: dopo due pareggi consecutivi con Roma e Inter, la squadra di Italiano è alla ricerca del successo che potrebbe garantire il momentaneo sesto posto.

Dall’altra parte, il Monza cerca di avvicinarsi al Venezia per scavalcarlo in classifica: reduce dalla vittoria contro la Fiorentina, ora l’opportunità al Dall’Ara per dare continuità di risultati.

Bologna-Monza, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

A disposizione: Skorupski, Bagnolini, Holm, Erlic, Moro, Ndoye, Iling-Junior, Casale, Pobega, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Fabbian, Urbanski.

MONZA (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Carboni; Akpa Akpro, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Ciurria, Maldini; Djuric. Allenatore: Salvatore Bocchetti.

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caprari, Sensi, Forson, Maric, Valoti, Petagna, Postiglione, Martins, Colombo, Vignato.