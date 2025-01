La probabile formazione scelta da Thiago Motta per la sfida al Milan di Conceição

La Juventus di Thiago Motta torna in campo dopo il pari di Bergamo contro l’Atalanta e ospita il Milan all’Allianz Stadium.

Il fischio d’inizio della sfida è fissato per le ore 18 di sabato 18 gennaio, match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Si tratta della seconda gara in poche settimane tra Juventus e Milan, dopo la semifinale di Supercoppa Italia disputata a Riad (e vinta per 2-1 dai rossoneri).

Le due squadre, attualmente, sono separate da tre punti. Con il Milan che deve ancora recupera la trasferta di Bologna.

Ecco le possibili scelte dell’allenatore del club bianconero.

Juventus, la probabile formazione contro il Milan

Thiago Motta si affida al 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Di Gregorio, supportato da una linea a 4 formata dalla coppia centrale Gatti-Kalulu. da Cambiaso sulla destra e da McKennie adattato a terzino sinistro. A centrocampo, spazio a Locatelli e Thuram. Dietro all’unica punta Nico Gonzalez, ci sarà il tridente Yildiz, Koopmeiners, Mbangula.

JUVENTUS (4-2-3-1, probabile formazione): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli. Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. Allenatore: Thiago Motta.

Juventus-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita fra Juventus e Milan sarà trasmessa in diretta streaming sull’app Dazn in diretta con pre-partita e dichiarazioni post-partita. Sarà possibile vedere il match in tv attraverso il canale ZONA DAZN, disponibile per i clienti Sky che avessero aderito all’offerta.

Non solo: SkyQ consente ai clienti Dazn di guardare le partite sull’app scaricabile sul decoder. Juventus-Milan sarà anche la prima partita del 2025 ad essere trasmessa gratuitamente da DAZN per 2 milioni di utenti.