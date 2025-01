Lazio, Baroni: “Il mercato può essere una distrazione, penso solo al lavoro”

Le parole dell’allenatore della Lazio dopo la vittoria sul campo del Verona

La Lazio vince al Bentegodi contro l’Hellas Verona e ritorna al quarto posto in classifica, scavalcando la Juventus.

Il 3-0 dei biancocelesti porta le firme di Gigot, Dia e Zaccagni, che permettono alla squadra di Baroni di tornare a vincere.

Nelle ultime tre, infatti, erano arrivati i due pareggi con Atalanta e Como, oltre alla sconfitta nel derby contro la Roma. L’ultima vittoria risaliva al 21 dicembre col Lecce.

Al termine della gara, Marco Baroni ha parlato della prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole.

Lazio, le parole di Baroni

Baroni ha iniziato parlando della prestazione dei suoi: “C’è sempre da lavorare, mi interessava che la squadra rendesse un pochino più facile quella che era una partita difficile. Siamo scesi in campo con grande personalità per fare la partita e abbiamo messo in difficoltà una squadra buona come il Verona. Mancano ancora all’appello un po’ di giocatori, ma contiamo di recuperarli presto. Ora dobbiamo pensare a giovedì perché abbiamo una partita importante“.

Poi ha proseguito: “Questa squadra schierata così è il suo vestito, il suo sistema. Però non è sempre facile usufruire di tutti, intanto perché abbiamo avuto assenze. Quando la squadra gioca così però ci muoviamo con coralità e diventa difficile per ogni avversario. Noi vogliamo costruire questa nostra identità, lo faremo anche con altri interpreti perché è difficile gestire le tante gare della settimana. Ora siamo concentrati sul lavoro e guardiamo solo a quello“.

Baroni: “Non voglio farmi distrarre dal mercato”

L’allenatore della Lazio ha parlato anche del mercato: “Del Mercato ha già parlato il direttore, io guardo solo al lavoro, credetemi. La finestra di mercato può essere una distrazione per tutti, compresi noi allenatori, ma io non voglio commettere questo errore. Lavoro per valorizzare quello che ho. Non sempre si possono avere gli uomini adatti per questo sistema di gioco, ma abbiamo anche le alternative e alcuni che sono venuti a mancare, come Vecino, di cui non è facile fare a meno. Noi dobbiamo rimanere forti sul lavoro e su questa convinzione”.

Infine ha concluso glissando su una domanda sul possibile arrivo di Casadei: “Io mi sono espresso con la società e col direttore e loro sanno cosa ci siamo detti. Abbiamo recuperto giocatori importanti. Hjsay, che oggi ha fatto una grande prestazione, è stato fuori per altre situazioni ma è un giocatore forte. Anche milgliorare questi non è assolutamente facile“.