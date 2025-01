Mario Balotelli ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui ha parlato del suo futuro e del Genoa

Super Mario è tornato a parlare e lo ha fatto tramite i suoi profili social. Nella mattina di martedì 21 gennaio, infatti, l’attaccante rossoblù ha pubblicato un messaggio su Instagram.

“Per favore non cominciate a inventarvi cosa farò o dove andrò. Sono ancora un giocatore del Genoa anche se qualcuno non lo vorrebbe, ma ho rispetto soprattutto dei tifosi e poi della ‘società'”. Ha scritto Mario Balotelli.

Arrivato in rossoblù da svincolato, l’attaccante classe 1990, fino a questo momento, ha giocato 56 minuti in stagione, in sei spezzoni.

L’ex Inter e Milan è legato al Genoa da un contratto fino al 30 giugno 2025.