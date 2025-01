Kolo Muani-Juventus ancora bloccato: come funziona la regola sui prestiti per i club

Il passaggio di Kolo Muani alla Juventus è ancora bloccato: come funziona la regola sui prestiti per i club.

Il recente ritardo nel trasferimento di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain alla Juventus ha acceso i riflettori sulle regole FIFA che disciplinano i prestiti internazionali tra club.

Queste normative, introdotte per garantire maggiore equità e trasparenza nel mercato calcistico, stabiliscono limiti precisi sul numero di giocatori che una società può cedere temporaneamente all’estero.

A partire dal 1° luglio 2024, la FIFA ha imposto un tetto massimo di sei giocatori che ogni club può prestare a squadre straniere per stagione.

Questa misura mira a contrastare l’accumulo di calciatori sotto contratto utilizzati solo per generare profitti o operazioni di mercato, senza offrire loro reali opportunità di crescita in prima squadra.

Il caso di Kolo Muani alla Juventus: come funziona la regola sui prestiti

Nel caso specifico, il PSG ha già raggiunto il limite massimo di sei giocatori ceduti in prestito a club stranieri. Per poter ufficializzare il trasferimento di Kolo Muani alla Juventus, il club parigino è costretto a liberare uno slot tra i prestiti internazionali.

Una possibile soluzione potrebbe essere il richiamo anticipato di Lucas Lavallée, portiere attualmente in prestito all’Aubagne in Serie C francese, un’operazione che consentirebbe di rispettare i vincoli imposti dalla FIFA.

Queste normative costringono le società calcistiche a una gestione più attenta delle proprie strategie di mercato, evitando l’accumulo eccessivo di giocatori sotto contratto senza un piano tecnico concreto. Promuovono inoltre una gestione sostenibile delle rose, offrendo ai calciatori maggiori possibilità di crescita professionale.

Le eccezioni

Non rientrano nella regola dei sei prestiti i giocatori che hanno al massimo 21 anni e che sono cresciuti nel club, ma entrambe le condizioni devono essere soddisfatte. Pertanto, un calciatore cresciuto nel club che abbia superato i 21 anni sarà comunque considerato nel conteggio dei sei prestiti. Lo stesso vale per un giocatore sotto i 21 anni che non sia cresciuto in quel determinato club.

Per la Juventus, l’attesa per l’arrivo di Kolo Muani si traduce in una temporanea indisponibilità dell’attaccante per le prossime partite. Tuttavia, una volta risolti gli ostacoli burocratici, l’operazione potrà essere completata e il giocatore avrà l’occasione di rilanciarsi nel campionato italiano.