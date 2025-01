Milan, per l’attacco Santiago Giménez è il primo nome: c’è anche Lukebakio

Il punto sull’attaccante del Milan: da Santiago Giménez del Feyenoord a Lukebakio

Il Milan è in cerca di un nuovo attaccante da consegnare a Sérgio Conceição, allenatore dei rossoneri da fine dicembre dopo l’esonero di Fonseca.

Dopo molte valutazioni per Rashford del Man United, ora il Milan è in pressing per Santiago Giménez: giornata di contatti che dovrebbero proseguire anche domani, mercoledì 22 gennaio.

Se non si dovesse chiudere con il Feyenoord per Giménez, allora si riproverà con il Siviglia per Dodi Lukebakio.