Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus scelte da Gasperini e Motta per il match di recupero della 19ª giornata di Serie A

Tutto pronto al Gewiss Stadium per per il recupero della 19ª giornata di Serie A, non disputata da Atalanta e Juventus che erano impegnate in Arabia Saudita con le sfide di Supercoppa Italiana che le hanno viste eliminate in semifinale.

Adesso, però, le due formazioni sono pronte a togliere l’asterisco dalla classifica con questo big match infrasettimanale. L’Atalanta per superare momentaneamente l’Inter, portarsi a quota 45 e mantenere la pressione sul Napoli capolista, la Juve per agganciare la Lazio in 4ª posizione. Calcio d’inizio alle 20.45.

I nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini sono reduci dallo 0-0 con l’Udinese in trasferta e vogliono subito tornare a macinare reti e conquistare punti importanti per credere nella lotta Scudetto e lanciare un segnale alle dirette avversarie, Napoli e Inter.

Dall’altra parte, invece, i bianconeri di Thiago Motta arrivano al big match dopo l’ennesimo pareggio, il 12° stagionale. Unica squadra ancora imbattuta in campionato, la Juventus non vuole perdere ulteriori punti per la zona Europa, mentre la lotta per il titolo sembra già lontana (potenziale -11 anche in caso di vittoria).

Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gasperini

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Mckennie, Koopmeiners, Yildiz; Gonzalez. Allenatore: Motta (squalificato, in panchina Hugeux)

Dove vedere Atalanta-Juventus in tv e in streaming

La partita tra Atalanta e Juventus, in programma martedì 14 gennaio alle ore 20.45 al Gewiss Stadium, sarà visibile in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sarà inoltre possibile seguire il match in diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.