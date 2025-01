Le prime dichiarazioni del neo presidente del Genoa Dan Sucu, arrivate sui canali ufficiali del club rossoblù

Nella giornata di martedì 14 gennaio, sul canale YouTube del Genoa è stata pubblicata la prima intervista ufficiale al neo presidente rossoblù, Dan Sucu.

Le prime dichiarazioni hanno riguardato la storia dell’imprenditore rumeno: “Ho 61 anni. Ho iniziato a fare affari 35 anni fa. In Romania siamo il marchio più grande di mobili del Paese e sono proprietario del più importante giornale economico della Romania“.

Un’operazione che ha riguardato non solo il nostro Paese, ma anche quello natio del presidente: “All’inizio non avevo pensato all’importanza dell’investimento anche in Romania, poi me ne sono reso conto grazie alle congratulazioni della gente. In Liguria ci sono 40 mila rumeni, 1 milione e mezzo in Italia e 20 milioni da casa: vogliamo farli restare o magari far diventare tutti tifosi del Genoa“.

Poi, Sucu si è soffermato sui nuovi obiettivi societari e calcistici del suo club.

Genoa, le parole di Dan Sucu

“Sono entrato in contatto con il Genoa sei-sette mesi fa con l’idea di avere un partner con il Rapid. Mi è piaciuta la città, gli uomini ma al tempo il club aveva una situazione finanziaria difficile. Poi ho fatto la mia offerta e sono contento che è stata accettata. La nostra idea è quella di avere una sinergia con il Rapid Bucarest, sarà obbligatorio. È difficile per un club solo penetrare. Per questo vogliamo lavorare assieme per il risultato finale“, ha precisato il presidente.

Che ha poi aggiunto sulla città: “Ho trovato un posto pieno di tifosi, tutti molto caldi. A me piace proprio questo. In Genoa ho trovato uomini giovani e io preferisco lavorare con loro perché hanno energia e volontà di dimostrare. Queste sono le cose che ci mancano a noi meno giovani“.

Gli obiettivi

“Dovremo tutti avere fiducia, meglio di ieri e meno di domani“, ha commentato Sucu. “Obiettivi? Non dobbiamo avere un presente, ma anche un futuro. Per questo c’è bisogno di stabilità ed equilibrio, questa è la mia ossessione“.

Che ha poi concluso: “Ho conosciuto i ragazzi e l’allenatore, che sanno tutto quello che c’è da fare. Vieira ha la fiducia dei calciatori ed è la cosa più importante. Il Ferraris? Atmosfera stupenda, è stato uno dei giorni più felici della mia vita. Userò tutta l’energia mia e dei miei colleghi giovani per far arrivare questo club dove speriamo. Forza Genoa“