Atalanta, Gasperini: “Quello che abbiamo fatto fino a oggi non è scontato”

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria in Champions League contro lo Sturm Graz

Grande vittoria dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini in Champions League. I nerazzurri, infatti, hanno battuto 5-0 lo Sturm Graz e hanno guadagnato l’aritmetica qualificazione ai playoff.

Cinque reti e cinque marcatori diversi per l’Atalanta che ha chiuso il primo tempo in vantaggio con il gol di Retegui al 12° e che nel secondo tempo hanno allungato con Pasalic, De Ketelaere, Lookman e Brescianini.

Per chiudere la prima parte di questa nuova Champions League i nerazzurri affronteranno il Barcellona fuori casa il 29 gennaio.

Nel post partita Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni di SkySport la prova della sua Atalanta contro lo Sturm Graz.

Atalanta, l’intervista post partita di Gasperini

Gasperini ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Ci voleva. In questo 2025 non riuscivamo mai a vincere quindi ci voleva. Abbiamo fatto un buon percorso in Champions nonostante un calendario non semplice. Siamo stati bravi a vincere con lo Young Boys, a Stoccarda e con lo Shakhtar. Abbiamo fatto bene oggi. Non era così scontato quello che abbiamo fatto a inizio competizioni”

L’allenatore dell’Atalanta ha poi continuato: “Contro il Barcellona dobbiamo essere sfrontati ma non perdere umiltà. Adesso vediamo i risultati di stasera e domani per capire la situazione ma noi andremo lì come abbiamo affrontato ogni gara, cercando di fare il massimo“.

“Il Barcellona? Per noi è uno stimolo”: le parole di Gasperini

Gasperini ha concluso l’intervista post partita concentrandosi sulla prossima gara dei nerazzurri: “Il Barcellona in questi anni non l’abbiamo mai incontrato, non so se è meglio o peggio. Per noi sarà un grande stimolo. Vediamo cosa succede. Adesso pensiamo anche al campionato. Stiamo giocando davvero tanto“.