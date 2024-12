Yamal e i suoi fratelli: i 2007 pronti a diventare grandi in Europa

I 2007 pronti a diventare grandi in Europa.

Il 2025 si avvicina e le nuove generazioni avanzano. Ormai sono molti i giovani che stanno iniziando a mettersi in mostra nel vari campionati europei.

In particolar modo si dà sempre più spazio ai classe 2007, che nel nuovo anno diventeranno maggiorenni.

Un investimento per il futuro che fa ben sperare tutti i club d’Europa.

Dall’ormai noto Yamal al suo compagno Cubarsí, passando per Liberali e Rodrigo Mora. Andiamo a scoprire chi sono.

Cuore blaugrana: da Yamal a Cubarsí

La Masia continua a sfornare talenti. Negli ultimi anni il settore blaugrana non si è smentito, anzi ha portato nei punti alti d’Europa molti calciatori. Tra questi non si può dimenticare Lamine Yamal, che a soli diciassette anni, continua a battere record e vincere premi, tra cui il titolo di più giovane esordiente in un campionato continentale, di più giovane assistman, marcatore e vincitore dell’Europeo 2024 e un Golden Boy, proprio pochi mesi fa. Tra dribbling e gol, il classe 2007 è già arrivato a 6 reti e 12 assist in questo 2024/25 tra Liga e Champions League.

Con la tattica e il talento è emerso anche Pau Cubarsí. Il difensore centrale è nato e cresciuto nell’accademia del Barcellona e dopo l’esordio in prima squadra non smette di stupire. 21 gennaio 2024, una data da incorniciare. Al debutto il Liga segue infatti il diciassettesimo compleanno. Da non dimenticare poi l’esordio con la camiseta della Nazionale spagnola in questo 2024 portando a casa anche il prestigioso trofeo con le Furie Rosse.

2007 in Europa: Mattia Liberali e Rodrigo Mora

La maggiore età si sta avvicinando anche per un giovane talento italiano: Mattia Liberali. Il trequartista del Milan aveva già offerto prova delle sue potenzialità durante la vittoria dell’Italia agli Europei Under 17 nel 2024, dribblando cinque giocatori inglesi per pareggiare nei quarti di finale. Da non dimenticare poi l’assist per per il gol della vittoria di Samuel Chukwueze contro il Real Madrid nel tour estivo negli Stati Uniti.

Infine, ultimo ma non per minor importanza, Rodrigo Mora. Il trequartista del Porto è stato all’età di 15 anni e 255 giorni il più giovane esordiente nella storia del calcio professionistico portoghese (esordio con la squadra B). Pochi giorni fa poi è diventato anche il più giovane a fare gol e assist in una partita del campionato portoghese. Attendendo l’arrivo del 2025, godiamoci quindi questi giovani talenti europei.