Sudtirol, piace Vismara per la porta

Il giovane portiere classe 2003 piace al club biancorosso, che potrebbe affondare il colpo

Paolo Vismara, giovane portiere di proprietà dell’Atalanta attualmente in prestito alla Sampdoria, potrebbe presto cambiare maglia.

Il classe 2003 ha attirato l’interesse del Sudtirol, che sta valutando un possibile inserimento nel mercato di gennaio.

Il giovane portiere, di proprietà dell’Atalanta, ma in prestito ai blucerchiati, piace al club allenato da Fabrizio Castori.

La trattativa è in corso, per cercare di regalare all’allenatore un portiere che, in questa stagione, ha collezionato 8 presenze in Serie B.

Il Sudtirol osserva Vismara

La stagione in corso ha visto il ruolo del portiere al centro di continui cambiamenti per la Sampdoria: Vismara è stato titolare in alternanza con Simone Ghidotti e Marco Silvestri, in un balletto di rotazioni dettato da infortuni e scelte tecniche.

Attualmente, Ghidotti sembra essersi stabilito come primo portiere per il tecnico Leonardo Semplici, ma il futuro di Vismara potrebbe essere lontano da Genova, con la possibilità di mettersi in mostra in Serie B con la maglia del Sudtirol.

Attualmente, il Sudtirol occupa l’ultima posizione in classifica in Serie B, con una distanza, però, di soli 3 punti dalla zona salvezza, occupata proprio dalla Sampdoria.