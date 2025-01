La Juventus lavora per definire l’intesa con il Chelsea per Veiga. Il suo arrivo non esclude Kelly

La Juventus sta andando avanti per definire l’intesa con il Chelsea per Veiga. Il suo arrivo non esclude Kelly

La Juventus continua a muoversi per quanto riguarda il mercato in entrata.

I bianconeri, anche in questo momento, stanno andando avanti per definire l’intesa con il Chelsea per Veiga.

L’arrivo di quest’ultimo non esclude anche Kelly, sempre che le condizioni siano adeguate.

I bianconeri, intanto, chiudono per il primo.

Juventus, i numeri di Veiga e Kelly

Renato Veiga, difensore classe 2003, ha giocato un totale di 18 partite con la maglia del Chelsea in questa prima parte di stagione tra Premier League, Conference League, FA Cup ed EFL Cup.

Mentre sono 13, invece, le gare disputate da Kelly nella stagione 2024/25. Il classe 1998 ha disputato nove gare in Premier League, 1 in FA Cup e 3 in EFL Cup.