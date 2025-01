I due allenatori sono stati espulsi nel corso del secondo tempo per proteste: la ricostruzione

Derby della Mole ad alta tensione. Poco dopo il 55esimo minuto di gioco di Torino-Juventus (attualmente sull’1-1), Thiago Motta e Vanoli sono stati entrambi espulsi dall’arbitro Michael Fabbri in seguito ad una rissa accesa proprio vicino all’area tecnica delle due squadre.

Il motivo? L’evento scatenante è stato il contatto tra Karamoh e Savona al limite dell’area di rigore difesa da Di Gregorio: il terzino bianconero, infatti, secondo le proteste di Vanoli e delle squadre avrebbe ostacolato fallosamente la corsa del calciatore granata.

Dopo il mancato fischio di Fabbri, gli animi a bordocampo si sono accesi: alcuni giocatori sono dovuti intervenire per placare la situazione.

Un faccia a faccia evidente tra Motta e Vanoli: un atteggiamento scomposto che ha portato alla loro espulsione immediata.

Torino-Juventus, Vanoli e Motta espulsi

Che non sarebbe stato un derby tranquillo lo si era già intuito dopo i primi minuti di gioco quando McKennie ha avuto degli attimi di tensione con la panchina granata per un pallone non riconsegnato per battere una rimessa laterale.

Nel mezzo i gol di Yildiz per la Juventus e Vlasic per il Torino. Poi, il secondo episodio “acceso” della gara che ha costretto Fabbri ad intervenire con due cartellini rossi.

Torino-Juventus, Vlasic risponde a Yildiz

Ancora 10 minuti (più recupero) da giocare e punteggio sull’1-1: Torino e Juventus a caccia di un successo e di tre punti che risulterebbero fondamentali per il percorso in campionato.

Entrambe le squadre, dovranno terminare la gara senza i rispettivi allenatori.