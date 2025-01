Playoff Europa League, gli accoppiamenti e come funzionano: la guida al sorteggio

Il sorteggio degli spareggi dell’Europa League 2024/25 si terrà venerdì 31 gennaio alle 13:00 CET, ecco come funziona.

La UEFA Europa League entra nel vivo. In seguito alla conclusione della prima fase della nuova competizione europea, si terrà un sorteggio per dare il via alla fase successiva.

Sarà il primo sorteggio con il nuovo format, un appuntamento da non perdere. Le squadre che hanno concluso la fase campionato tra il 9° e il 16° posto saranno teste di serie e affronteranno una squadra classificata dal 17° al 24° posto.

Le potenziali avversarie sono predefinite abbinando le loro posizioni finali nella fase campionato. Ad esempio, le squadre che finiscono al 9° e al 10° posto affronteranno quelle che hanno concluso al 23° o 24° posto; le squadre che si sono classificate all’11° o 12° posto verranno sorteggiate contro quelle classificate al 21° o 22° posto e così via.

Le otto squadre che supereranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta accederanno agli ottavi di finale.

Come funziona il sorteggio

Per il sorteggio vengono preparate otto urne. Le palline contenenti i nomi delle teste di serie e non teste di serie vengono inserite a coppie nelle corrispondenti urne, contrassegnate con la posizione in classifica nella fase campionato.

Il sorteggio inizia con le squadre non teste di serie, assegnando a ciascuna squadra di una coppia una posizione predeterminata sul tabellone. Si inizia con le squadre classificate al 23/24° posto e si conclude con quelle al 17/18° posto.

Sorteggio playoff UEFA Champions League: la procedura

Dopo aver estratto una pallina dall’urna delle squadre classificate al 23° e 24° posto, la pallina viene aperta per mostrare la squadra. La prima estratta viene collocata nel posto riservato sul lato argento del tabellone. L’altra squadra della coppia viene quindi estratta, mostrata e collocata nel posto corrispondente sul lato blu del girone. La procedura viene quindi ripetuta con le altre non teste di serie.

Una volta sorteggiati e assegnati a una posizione tutti gli accoppiamenti delle squadre non teste di serie, il sorteggio prosegue con le teste di serie, iniziando dall’accoppiamento 15/16. La procedura è identica a quella descritta sopra per le non teste di serie: la prima squadra estratta dalla relativa urna viene assegnata al posto riservato sul lato argento del tabellone e la seconda squadra sul lato blu. La procedura si ripete per i restanti accoppiamenti, terminando con le squadre classificate al 9°/10° posto per completare il tabellone degli spareggi per la fase a eliminazione diretta. In linea di principio, le teste di serie giocano il ritorno in casa.

Le 16 squadre ai playoff

Con il termine dell’ottava giornata di Europa League, abbiamo la classifica completa della competizione. Come ben sappiamo, le prime otto hanno l’accesso diretto agli ottavi di finale; le squadre dalla nona alla ventiquattresima competizione, invece, disputeranno i playoff.

Le 16 squadre che parteciperanno ai playoff sono: Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, Az, Midtylland, Union SG, PAOK, Twente, Fenerbahce.