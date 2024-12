Serie A, la top 11 degli under 23 del girone d’andata

Da Suzuki a Yildiz: la top 11 dei giocatori under 23 di questo girone d’andata del campionato di Serie A 2024/2025

Ci si avvicina sempre di più alla fine del girone d’andata. Come ogni anno ci sono tanti giovani che si sono messi in mostra, chi confermando le aspettative o le premesse della scorsa stagione, chi invece rivelandosi un’ottima scoperta.

Per esempio Yildiz, il numero 10 bianconero non ha deluso le aspettative e, anzi, ha continuato a stupire. Sempre nelle fila di Thiago Motta, poi, troviamo la scoperta più bella di questo inizio campionato, Conceicao.

Le altre sorprese, poi, non possono che essere il giovane talento del Real Madrid, Nico Paz, in prestito al Como o Dorgu, danese classe 2004 del Lecce.

Per l’occasione abbiamo deciso di costruire un’ipotetica top 11 composta da alcuni di questi calciatori. Il modulo scelto è il 3-4-3 (con qualche necessario adattamento).

La top 11 degli under 23 in Serie A: porta e difesa

In porta, a difendere i pali di questa fantasiosa top 11, il giovane portiere giapponese del Parma, Suzuki. Il classe 2002 ha saltato solamente una gara da inizio stagione in Serie A, per squalifica, tenendo la porta inviolata nella gara contro il Bologna di Vincenzo Italiano alla 7ª giornata.

La difesa a tre, invece, è composta dal terzetto Savona–Comuzzo–De Winter. Il classe 2003 della Juventus è stato una delle scoperte di Thiago Motta e nelle 15 partite disputare ha collezionato anche 2 gol. In casa Fiorentina, invece, a prendersi la scena tra i giovani è stato Comuzzo. Il classe 2005 è ormai una certezza difensiva viola visto che è partito titolare 6 volte nelle ultime 7 di campionato. A chiudere il reparto, poi, il 2002 del Genoa Koni De Winter. Il difensore centrale belga, prima di infortunarsi, ha giocato le prime 7 partite di campionato da titolare andando anche in gol nel pareggio 1-1 contro la Roma.

Il centrocampo e l’attacco

Nel centrocampo a 4, a destra c’è Dorgu, classe 2004 del Lecce ha messo a segno 3 gol in 15 partite, e a sinistra Conceicao, arrivato alla Juventus dal Porto in estate che ha collezionato in tutte le competizioni 3 gol e 5 assist in 17 match. In mezzo al campo Nico Paz del Como, 2 gol e 3 assist in 15 match, e Samardzic, che si sta ritagliando il suo spazio con l’Atalanta arrivando a 5 reti e 3 assist in 21 presenze.

Per il tridente offensivo a sinistra schieriamo Kenan Yildiz. Il classe 2005 della Juventus è stato uno dei protagonisti più importanti di questo inizio di stagione, in cui ha anche segnato una doppietta a San Siro nel 4-4 contro l’Inter. Come centravanti Santiago Castro del Bologna. L’argentino classe 2004 si è trovato il difficile compito di dover sostituire Zirkzee, andato all’Arsenal in estate, e non lo ha fatto rimpiangere: 5 gol, 6 assist in 22 partite. A chiudere il tridente, poi, Sebastiano Esposito dell’Empoli. Il classe 2002, protagonista di 5 gol in 13 gare di Serie A, è arrivato a una media di 1 rete ogni 3 match di Serie A.

TOP 11 UNDER 23: Suzuki; Savona, Comuzzo, De Winter; Dorgu, Paz, Samardzic, Conceicao; Esposito, Castro, Yildiz.