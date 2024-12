Ripercorriamo l’anno che è stato. Ecco tutti i fatti salienti del 2024 nel calcio italiano e internazionale

Come una partita arrivata ai minuti di recupero, il 2024 volge al termine. È stato un anno calcistico caratterizzato da diversi momenti memorabili, entrati nella storia di questo sport.

Dalle competizioni internazionali come Euro 2024 e la Champions League, fino alla nostra Serie A, ogni torneo ha saputo regalare emozioni e colpi di scena.

È stato un anno che non dimenticheremo mai. Ripercorriamolo insieme.

Ecco gli highlights di un altro capitolo della storia dello sport più bello del mondo.

L’anno che è stato… in Italia

È stato un anno che resterà nella memoria di molti club italiani. Primo fra tutti l’Inter, che ha conquistato il suo ventesimo Scudetto dopo aver di fatto dominato il campionato. Una seconda stella dal sapore dolce, conquistata aritmeticamente con la vittoria per 1-2 nel derby del 22 aprile. I nerazzurri si sono anche aggiudicati la Supercoppa Italiana, disputata per la prima volta nella storia in formato Final Four. Dove il 2024 resterà nella leggenda è sicuramente Bologna, tornata a giocare in Champions League dopo 60 anni.

Imprese… e cambiamenti. L’artefice del miracolo rossoblù, Thiago Motta, ha sostituito Max Allegri sulla panchina della Juventus. A salutare è stato anche Stefano Pioli, che ha lasciato il Milan per fare spazio a Paulo Fonseca. Il colpo di teatro lo fa però De Laurentiis, che dopo una stagione travagliata ha portato a Napoli Antonio Conte. Chi di scossoni ne ha vissuti tanti è la Roma. Nel 2024 i giallorossi hanno avuto 4 allenatori diversi (Mourinho, De Rossi, Juric, Ranieri) e sono passati da un cambio di direttore sportivo (da Thiago Pinto e Ghisolfi) alle dimissioni del CEO Lina Souloukou.

L’anno che è stato… in Europa

Anche il calcio internazionale è stato caratterizzato da diverse imprese nel 2024. Prima fra tutte, la memorabile cavalcata dell’Atalanta in Europa League, conclusa con la splendida vittoria per 3-0 contro il Bayer Leverkusen. Dal primo successo europeo della sua storia, i bergamaschi non si sono più fermati. Il loro anno si chiuderà in piena lotta Scudetto e in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Impossibile da non menzionare è proprio il Leverkusen di Xabi Alonso, che ha conquistato il suo primo titolo in Bundesliga. A dominare in Europa è però stato il calcio spagnolo: il Real Madrid ha conquistato la sua 15esima Champions League, la Spagna ha trionfato agli Europei e Rodri ha vinto il Pallone d’Oro.

Il 2024 entrerà nella storia per la riforma delle competizioni UEFA per club. Quest’anno abbiamo infatti detto addio alla classica fase a gironi, dando il benvenuto alla nuova formula con un unico maxi gruppo a 36 squadre che sta regalando spettacolo ed emozioni, con la speranza che queste possano durare anche nel 2025.