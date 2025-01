Sampdoria tra Sibilli e Buonaiuto: il punto

La Sampdoria è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo in questi ultimi giorni di mercato: il punto su Sibilli e Buonaiuto.

Il mercato di gennaio continua e dopo aver concluso lo scambio di portieri tra Silvestri e Perisan, la Sampdoria si sta concentrando su un giocatore offensivo.

In questi ultimi giorni di calciomercato, infatti, i blucerchiati vorrebbero potenziare l’attacco: piacciono Sibilli e Buonaiuto.

L’attaccante del Bari fornisce più garanzie dal punto di vista fisico e sarebbe subito pronto.

Buonaiuto, invece, è alle prese con alcuni contrattempi fisici e non è quindi al 100%. Per questo motivo la Sampdoria non sembra intenzionata a proseguire su questa pista.