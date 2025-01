Roma, primo contatto con il Las Palmas per Marmol: le novità

La Roma vuole il difensore del Las Palmas Mika Marmol: le ultime novità sulla trattativa del club giallorosso.

Primo contatto diretto tra la Roma e il Las Palmas per Mika Marmol, difensore centrale classe 2001.

Il club spagnolo vuole che venga pagata in un’unica soluzione la clausola rescissoria da 10 milioni di euro.

I giallorossi, invece, vorrebbero inserire nell’operazione il cartellino di Dahl, voluto anche dal Besiktas in prestito.

Da parte del Las Palmas per il momento non arrivano aperture: chi vuole il giocatore dovrà pagare la clausola, come specificato anche nei giorni scorsi al Siviglia.