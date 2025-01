Roma, i numeri della cura Ranieri

Dal suo arrivo Claudio Ranieri ha ottenuto 7 risultati utili su 10 gare giocate dalla Roma in tutte le competizioni

È passato poco più di un mese da quando è cominciato il Ranieri Ter. L’ex Leicester è tornato in giallorosso con un contratto da allenatore fino a fine stagione per poi passare in dirigenza.

Dal suo arrivo la Roma ha ottenuto 7 risultati utili su 10 gare disputate in tutte le competizioni e ieri, con la vittoria nel derby contro la Lazio, è riuscita per la prima volta in stagione a fare 3 risultati utili consecutivi.

Con la vittoria contro la Lazio, poi, Ranieri ha vinto il quinto derby su cinque in panchina diventando il primo nella storia del derby della capitale a riuscirci.

Una cura che è testimoniata anche da come l’ambiente abbia ritrovato la calma dopo i primi mesi di contestazione e rabbia, con la Roma che prima del Ranieri Ter aveva vinto solamente 4 gare su 16 disputate in tutte le competizioni.

Roma, i passi della cura Ranieri

Claudio Ranieri ha aperto la sua terza avventura sulla panchina della Roma con una settimana complicatissima: Napoli, Tottenham e Atalanta. Nelle prime 3 gare i giallorossi hanno ottenuto solamente un pareggio contro il club inglese ma ciò che si era visto in campo aveva lasciato già ben sperare.

Speranze che sono state poi confermate a partire del 7 dicembre. I giallorossi, infatti, tranne l’inciampo a Como, hanno sempre ottenuto risultati positivi tra cui il pareggio a San Siro contro il Milan e la vittoria nel derby contro la Lazio. Roma che, tra le altre cose, ha anche battuto 3-0 lo Sporting Braga sistemando la situazione di classifica in Europa League e ha passato il turno di Coppa Italia contro la Sampdoria.

Le parole di Kone e Hummels su Ranieri

Non sono mancate, poi, le manifestazioni di stima da parte dei giocatori giallorossi nei confronti di Claudio Ranieri. Manu Kone in conferenza stampa dopo il derby sulla possibilità di avere l’ex Leicester anche la prossima stagione in stagione ha detto: “Sì perché no. È un grande allenatore, lo sta dimostrando e ci ha portato carisma e fiducia“.

Parole di stima che sono arrivate anche qualche giorno fa da Hummels in un’intervista a Il Messaggero: “Parliamo di un grande allenatore, l’ho capito dal primo momento in cui l’ho visto. Ha una naturale autorevolezza, si intende di giocatori, non deve alzare la voce per farsi capire e ascoltare. È gentile, sarebbe un grande tecnico per qualsiasi squadra, specialmente a Roma. Intanto devo capire cosa farò, ma lui sicuramente è un grande, da tenersi stretto“.