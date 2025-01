Bayer Leverkusen, in chiusura l’arrivo di Hermoso

In chiusura l’arrivo del difensore spagnolo dalla Roma

Mario Hermoso è sempre più vicino al Bayer Leverkusen.

E’ infatti in chiusura la trattativa che porterà il difensore spagnolo dalla Roma alla corte di Xabi Alonso.

Le parti si sono infatti avvicinate, dopo che, come raccontato dalla nostra redazione, nella giornata di ieri mancava ancora l’accordo per il trasferimento di Hermoso. E adesso la trattativa è davvero alle fasi conclusive.

I numeri di Hermoso con la Roma

Arrivato a Roma da svincolato dopo la fine del contratto con l’Atletico Madrid, lo spagnolo ha collezionato 13 presenze in stagione tra Serie A, UEFA Europa League e Coppa Italia, segnando anche una rete contro il Braga.

L’ultima presenza in campionato è datata 15 dicembre, poi è rimasto in panchina per le successive cinque gare e non è stato convocato per la trasferta di Udine.