Kings League, i Punchers: presidente, allenatore e giocatori

Le due realtà di YouTube e del calcio non sono mai state così vicine come in questo periodo. Il merito? Della Kings League, competizione che nel 2025 arriverà definitivamente anche in Italia promettendo di rivoluzionare il gioco del pallone con un format innovativo e impronosticabile.

Da sempre due mondi intrecciati, il calcio è uno tra gli argomenti più discussi e più presenti su YouTube. Challenge, video reaction, videogiochi, racconti dettagliati di squadre e partite, tornei creati ad hoc.

Ed è proprio in questo mondo che hanno fatto una carriera i protagonisti del mondo Punchers, una delle squadre che promette più spettacolo in questa prima edizione assoluta della Kings League Italia, già anticipata dalla Kings World Cup Nations giocata a inizio gennaio.

Un pubblico che li adora e li segue con passione nei loro progetti dentro e fuori dal campo, wild card scelte con attenzione e cognizione di causa, uno staff a tratti inattaccabile per esperienza nel mondo “youtubico” e in quello calcistico. Siete curiosi? Andiamo alla scoperta dei Punchers.

I PirlasV e Michele Danese, chi sono i presidenti e il ds dei Punchers

Due tra i più famosi YouTuber che trattano il calcio da una parte, dall’altra uno tra i più interessanti professionisti che cercano di trasmettere la propria passione e il proprio lavoro sui social. Stiamo parlando innanzitutto dei PirlasV, duo composto da Pierino e Gnabri. YouTuber bolognesi da quasi 2 milioni di iscritti, cui vanno sommati tutti i follower sulle altre piattaforme. Una carriera consolidata e visualizzazioni da capogiro sotto ogni video. Diversi format, ma uno in particolare li ha portati alla ribalta: “Il Pallone d’Oro di YouTube“, poi declinato in altri modi.

Michele Danese, invece, non arriva propriamente dal mondo YouTube. Molto forte su Instagram e Tiktok, sta crescendo sempre di più per le sue analisi e i suoi contenuti dettagliati su calcio ed economia. Giovanissimo, direttore sportivo FIGC, si sta facendo spazio sui social anche grazie alla sua collaborazione con il progetto Zeta Milano dell’amico (ma rivale in Kings League) ZW Jackson.

Il roster dei Punchers in Kings League

Allenatore, direttore generale e wild card, alla scoperta dei Punchers

Per la panchina, Pierino e Gnabri hanno deciso di optare per un Match Analyst come Luca Balbinetti, meglio conosciuto come “Il critico calcistico” sui social. Ma non solo, al fianco suo e del direttore sportivo Danese, ci sono altre due figure del mestiere. Innanzitutto il Team Manager Stefano De Vita, in passato già Team Manager della Pro Vercelli e della primavera del Torino. In seguito anche Matteo Sassano, osservatore calcistico e non solo, che ricopre il ruolo di Direttore Generale.

Forti anche del primo pick al draft, grazie a cui hanno potuto scegliere il difensore Riccardo Nava (QUI LA SUA INTERVISTA), i Punchers si sono mossi con cautela con le wild card. Finora, ne hanno scelta solamente una. Si tratta del portiere Ermanno Fumagalli, recordman di presenze in Serie C, in cui ha giocato fino alla scorsa stagione con la maglia del Messina.

Punchers, il roster

Alessandro Cuzzocrea (POR)

Riccardo Nava (DIF)

Fares Shanable (DIF)

Antonio Mihaylov (CEN)

Stefano Romano (CEN)

Luca Stemmi (CEN)

Davide Tagliente (CEN)

Manuel Barbieri (CEN)

Nicolò Tagliabue (CEN)

Nicolas Kalaja (ATT)

Ermanno Fumagalli (POR – wild card)