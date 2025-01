La probabile formazione scelta da Gian Piero Gasperini per la sfida al Napoli di Conte

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini torna in campo dopo il pari interno contro la Juventus e ospita il Napoli.

Il fischio d’inizio della sfida è fissato per le ore 20.45 di sabato 18 gennaio, match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A.

Le due squadre, attualmente, sono separate da quattro punti. Il Napoli, attuale capolista, in caso di successo potrebbe allungare sulle inseguitrici.

Ecco le possibili scelte dell’allenatore dei nerazzurri.

Atalanta, la probabile formazione contro il Napoli

Gian Piero Gasperini si affida al 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Carnesecchi, supportato da una linea a 3 formata da Scalvini, Hien e Djimsiti. A centrocampo, spazio alla coppia De Roon-Ederson: sugli esterni Bellanova da una parte, Ruggeri dall’altra. Dietro all’unica punta Lookman, agiranno sulla trequarti Pasalic e De Ketelaere.

ATALANTA (3-4-2-1, probabile formazione): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Atalanta-Napoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita fra Atalanta e Napoli sarà visibile in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sarà inoltre possibile seguire il match in diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.