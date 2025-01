Bologna, su Posch c’è l’Hoffenheim: si lavora a un prestito con opzione

C’è l’Hoffenheim sul difensore del Bologna: la situazione

Stefan Posch potrebbe lasciare il Bologna a metà stagione. Per il terzino rossoblù c’è l’interesse dell’Hoffenheim.

Si sta lavorando al trasferimento in Bundesliga con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Per il classe ’97 si tratterebbe di un ritorno all’Hoffenheim, che è proprio la squadra da cui era arrivato in Italia nell’estate 2022.

Anche in quel caso, l’austriaco si era trasferito inizialmente in prestito, venendo riscattato l’estate successiva per 5 milioni di euro.