Inter, Palacios non convocato contro il Lecce: il Monza attende la decisione del giocatore

L’Inter attende la decisione di Tomas Palacios per un possibile trasferimento al Monza.

Tomas Palacios continua a essere al centro delle attenzioni in questo mercato invernale.

Il giovane difensore argentino dell’Inter, arrivato la scorsa estate per 6,5 milioni di euro (con bonus fino a un massimo di 11 milioni), non è stato convocato per la partita contro il Lecce, alimentando ulteriormente le voci su un suo possibile trasferimento al Monza.

Il Monza è determinato a portare Palacios alla corte di Salvatore Bocchetti.

Dopo aver chiuso per Urbanski dal Bologna, il Monza è pronto a rinforzare ulteriormente la rosa con il talentuoso centrale sudamericano. Tuttavia, la decisione finale spetta al giocatore, che fino ad ora ha manifestato la volontà di restare a Milano e giocarsi le sue carte in nerazzurro.

Inter, si attende la decisione di Palacios

L’Inter, dal canto suo, non esclude la possibilità di cedere Palacios in prestito per garantirgli maggiore continuità e minutaggio.

Con la mancata convocazione per la sfida contro il Lecce, il segnale sembra chiaro: il futuro del giocatore potrebbe essere lontano da Milano, almeno temporaneamente.

Il Monza attende ora la decisione definitiva del difensore, sperando di convincerlo con la prospettiva di un ruolo da protagonista. Resta da capire se l’argentino cederà al pressing dei biancorossi o se rimarrà fedele al suo obiettivo di ritagliarsi spazio con la maglia dell’Inter.