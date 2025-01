Napoli, ufficiale l’acquisto di Hasa

Il trequartista classe 2004è ufficialmente un nuovo calciatore del club campano

L’ufficialità attesa è arrivata: Luis Hasa è un nuovo calciatore del Napoli.

Arrivato in giornata per svolgere le visite mediche – come vi avevamo raccontato – adesso è arrivata l’ufficialità.

Nel primo pomeriggio di oggi, 8 gennaio, in una storia Hasa aveva salutato il Lecce: “Faccio un grande in bocca al lupo alla società e a tutti i compagni”.

Il comunicato del Napoli

In seguito, il comunicato del Napoli: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Luis Hasa dall’U.S. Lecce“.

Chi è Hasa

s Hasa è un centrocampista offensivo classe 2004 di proprietà del Lecce. Calciatore che ha un passato nella Juventus Next Gen e vanta la vittoria degli Europei Under 19 del 2023, dove è stato premiato come miglior calciatore del torneo.

L’ex bianconero è stato tra i protagonisti anche in finale, servendo l’assist per il gol decisivo di Michael Kayode che ha permesso agli Azzurrini di battere il Portogallo.