Milan, sbloccato il passaggio di Morata al Galatasaray: i dettagli dell’operazione

Milan in chiusura per Santiago Giménez: sbloccato il trasferimento di Morata al Galatasaray

Con la chiusura di Santiago Giménez dal Feyenoord, Álvaro Morata può lasciare il Milan con destinazione Galatasaray.

Mancano gli scambi di documenti per un prestito di 6 mesi con la possibilità di allungarlo per un altro anno, a cui si aggiunge l’obbligo di riscatto.

Ad attenderlo in Turchia ci sono tanti calciatori ex Serie A: da Mertens a Osimhen, fino a Torreira, Icardi, l’ex Sassuolo Ayhan e Kutlu, che nel 2023 ha vestito la maglia del Genoa per 6 mesi.

A questi nomi si aggiunge anche quello di Ronald Sallai, che nel 16/17 ha disputato 21 partite in Serie A con il Palermo.