Il Milan è in chiusura per Santiago Gimenez: il punto

Salutato Morata in casa Milan, è subito in arrivo Gimenez: l’affare con l’attaccante messicano è in dirittura d’arrivo.

L’operazione tra i rossoneri e il Feyenoord è in chiusura, e c’è stato l’ok definitivo per l’offerta.

L’affare si aggira attorno ai 32 milioni di euro più bonus, e lo stesso Gimenez viaggerà oggi (1 febbraio) per l’Italia con direzione Milano.

Milan-Gimenez, affare in chiusura

La squadra allenata da Sérgio Conceição avrà presto un nuovo attaccante in rosa. Partito Morata con direzione Turchia e Galatasaray, i rossoneri hanno deciso di puntare su Santiago Gimenez del Feyenoord. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, l’affare tra il Milan e il club olandese è andato a buon fine, con i rossoneri che hanno messo sul tavolo un’offerta da 32 milioni di euro.

È stata raggiunta un’intesa di massima tra le parti, e il calciatore messicano classe 2001 viaggerà già nella giornata di oggi (1 febbraio) verso Milano.