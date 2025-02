Lazio e Fiorentina su Cher Ndour: i viola in vantaggio per la chiusura

Lazio e Fiorentina su Cher Ndour, centrocampista di proprietà del Paris Saint-Germain: viola in vantaggio

La Lazio e la Fiorentina continuano a muoversi sul mercato in cerca di rinforzi per il centrocampo e, nelle ultime ore, ha messo nel mirino Cher Ndour, giovane talento di proprietà del Paris Saint-Germain attualmente in prestito al Besiktas. A riportarlo è Emanuele Baiocchini di Sky Sport.

Ndour, cresciuto nelle giovanili del Benfica prima di approdare al PSG la scorsa estate, non ha ancora trovato spazio nella formazione parigina, approdando in prestito al Besiktas per accumulare esperienza. Tuttavia, anche in Turchia le opportunità di mettersi in mostra non sono ancora arrivate.

Centrocampista completo, dotato di grande fisicità e visione di gioco, Ndour è ora nel mirino di Lazio e Fiorentina, con i viola in vantaggio per chiudere l’operazione.

L’offerta da parte di entrambi i club è di 5 milioni di euro, con la squadra di Palladino che potrebbe chiudere a breve con una clausola sulla futura rivendita del 50%, per evitare l’inserimento e il sorpasso della Lazio.