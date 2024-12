Monza, due gol annullati in sei minuti: l’accaduto

Due gol annullati in sei minuti al Monza contro il Parma, nella prima di Salvatore Bocchetti sulla panchina giallorossa

Inizio particolare per Salvatore Bocchetti sulla panchina del Monza. Al Tardini, i giallorossi sono andati in gol per ben due volte in sei minuti, entrambi però annullati dall’arbitro La Penna.

Dopo appena tre minuti e dopo un assalto, il Monza è andato in gol. Caprari crossa dal fondo, dopo un rimpallo Patrick Ciurria calcia potente sotto la traversa battendo Suzuki.

L’arbitro ha annullato la rete perché la palla, su cross di Caprari, aveva interamente superato la linea laterale e si è ripartiti con un rinvio dal fondo per il Parma.

Pochi minuti dopo altro gol annullato, Ciurria imbuca per Caprari, che serve Daniel Maldini: l’ex Milan appoggia in rete. Il gol è viziato da un fuorigioco del numero 10 del Monza e La Penna ha annullato.