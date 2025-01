Niente da fare per il Monza: l’Atalanta non è disposta a cedere Palestra. Le ultime novità sul mercato biancorosso.

Il mercato di gennaio continua e Daniel Maldini si prepara a diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta, in un’operazione da 13 milioni di euro.

Nella trattativa tra i due club la squadra biancorossa ha provato a inserire il cartellino di Marco Palestra, giovane esterno classe 2005.

Il giocatore era d’accordo al trasferimento ma l’Atalanta ha deciso di non cederlo.

L’esterno, che in questa stagione ha già collezionato 5 presenze in Serie A, resterà quindi in nerazzurro.