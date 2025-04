Milan, la probabile formazione per l’Udinese: si studia una difesa a 3

La probabile formazione del Milan per la partita di campionato contro l’Udinese: i rossoneri studiano una difesa a 3

I rossoneri si preparano a scendere in campo per la 32esima giornata di Serie A.

Gli uomini allenati da Sérgio Conceição apriranno infatti il turno di campionato andando ospiti al Bluenergy Stadium dell’Udinese. Il fischio d’inizio resta fissato per la serata dell’11 aprile alle 20:45.

A Milanello nel frattempo si lavora per scendere in campo con il miglior 11 possibile, soprattutto per conquistare i 3 punti dopo il pareggio della scorsa settimana contro la Fiorentina.

Proprio dal centro d’allenamento dei rossoneri arrivano importanti novità inerenti a nuove prove di formazione.

Milan la probabile formazione per l’Udinese: due opzioni

Stando agli ultimi aggiornamenti, a Milanello sono in corso delle vere e proprie prove di formazione in vista dell’Udinese. Conceição potrebbe infatti presentarsi alla trasferta coi bianconeri con una difesa a tre invece della solita a quattro, andando a proporre un 3-4-2-1 che garantirebbe maggiore compattezza e solidità. Tra i pali il solito Maignan, con il “nuovo” tridente arretrato che dovrebbe essere formato da Tomori, Gabbia e Thiaw. Jimenez e Theo Hernandez – di conseguenza – scalerebbero nel ruolo di esterni alti, in supporto a centrocampo di Fofana e Reijnders. Pulisic e Leao, invece, dietro l’unica punta Abraham.

Altra opzione potrebbe invece essere rappresentata dal solito 4-2-3-1 (con Theo e Jimenez in posizione più arretrata). Qui, l’unico dubbio potrebbe essere rappresentato da chi potrebbe comporre il tridente alle spalle di Abraham. Sono infatti in ballottaggio Chukwueze e Sottil per giocare a destra dietro l’ex attaccante della Roma.

Le possibili scelte

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Thiaw; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo; Pulisic, Leao; Abraham.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Gabbia, Tomori, Theo; Fofana, Reijnders; Chukwueze/Sottil, Pulisic, Leao; Abraham.