Le parole del centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, dopo la vittoria in Conference League contro il Celje

Grande prestazione della Fiorentina che batte 2-1 il Celje nell’andata dei quarti di finale di Conference League.

I viola indirizzano subito la qualificazione in semifinale in vista del ritorno, in programma giovedì 17 aprile.

Per gli uomini di Palladino sono stati decisivi i gol di Ruggeri e di Mandragora su calcio di rigore.

Proprio Mandragora nel corso dell’intervista post partita a SkySport si è commosso parlando di un vecchio infortunio e dedicando la rete al padre.

Fiorentina, l’intervista post partita di Mandragora

Mandragora ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Sto cercando anche di fare gol brutti (ride, ndr). Vincere in Europa non è facile, ma siamo contenti della prestazione e del risultato. Ora pensiamo a domenica e poi al ritorno“.

Il centrocampista della Fiorentina ha parlato anche di De Gea: “In allenamento vediamo delle cose mostruose, È un portiere stratosferico“.

“Dedico questo gol a mio padre”: le parole di Mandragora

Il calciatore ha parlato anche del record di presenze in maglia viola e della Nazionale: “Onorato. Ho fatto un’intervista recente dove mi hanno chiesto se avevo qualche rimpianto: ho avuto qualche infortunio che mi sono lasciato alle spalle. Mi godo questo momento. Nazionale? Lo spero, lo spero tanto“.

Per concludere Mandragora si è emozionato dedicando il gol al padre: “Dedico questo gol a mio papà che è venuto fino a qui“.