Fiorentina, Palladino: “Vogliamo arrivare fino in fondo in Conference e campionato”

Le parole dell’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, al termine della gara di andata dei quarti di finale di Conference League contro l’NK Celje

Dopo i quarti di Champions League, che hanno visto l’Inter scendere in campo e battere il Bayern Monaco tra le altre, tocca alle formazioni impegnate nelle altre due competizioni europee scendere in campo.

Le altre due formazioni italiane rimaste in gioco sono la Lazio e la Fiorentina. Rispettivamente i biancocelesti in Europa League contro il Bodo Glimt.

Mentre i viola hanno giocato contro l’NK Celje, formazione slovena che nel proprio campionato occupa la quarta posizione in classifica.

Al termine della gara è intervenuto nel post partita Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, che ha così commentato la prova dei suoi contro il Celje.

Fiorentina, le parole di Palladino dopo la gara contro l’NK Celje

L’allenatore dei viola ha esordito dicendo: “Se analizziamo la partita e la prestazione tutto è stato buono. Faccio i complimenti alla squadra e ai ragazzi, abbiamo preparato bene questa gara. Il Celje è una buona squadra. Il rammarico è aver preso il gol: lì dovevamo capire meglio la partita. Un po’ di inesperienza ci ha portato a fare più tocchi ma è tutto aperto. Vogliamo passare il turno in casa nostra sapendo che affrontiamo una grande squadra. Ammonizioni? Non mi sono arrabbiato, fa parte del calcio. Quella di Dodo era evitabile, ma so che chi giocherà al posto degli squalificati renderà bene. Zaniolo ha fatto una buona prestazione, ha lottato con la squadra e si è messo a disposizione. Anche Folorunsho in una posizione adattata si è messo a disposizione. Ho avuto una buona risposta da parte di tutti. Adli? Non giocava da due mesi e mezzo quasi tre. Sono contento della sua prestazione e anzi, è andato anche oltre”.

Per poi aggiungere: “Pensare di arrivare più in alto possibile? Vogliamo essere ambiziosi: stiamo bene fisicamente ce mentalmente, vogliamo arrivare fino in fondo sia in Conference che in campionato. Abbiamo cambiato i principi: prima stavamo più bassi, poi abbiamo deciso che quando la squadra si sentiva più sicura poteva stare più alta”.

Le parole dei protagonisti

MANDRAGORA: “Sto cercando anche di fare gol brutti (ride, ndr). Vincere in Europa non è facile, ma siamo contenti della prestazione e del risultato. Ora pensiamo a domenica e poi al ritorno. De Gea? In allenamento vediamo delle cose mostruose, È un portiere stratosferico. Io nella storia della Fiorentina per presenze? Onorato. Ho fatto un’intervista recente dove mi hanno chiesto se avevo qualche rimpianto: ho avuto qualche infortunio che mi sono lasciato alle spalle. Mi godo questo momento. Nazionale? Lo spero, lo spero tanto. Dedico questo gol a mio papà che è venuto qui”.