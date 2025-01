Milan, la probabile formazione per la finale di Supercoppa con l’Inter

La probabile formazione del Milan in vista della finale di Supercoppa italiana contro l’Inter: le possibili scelte dei rossoneri

Si inizia a fare il conto alla rovescia per la finale di Supercoppa italiana tra Inter e Milan.

Il fischio d’inizio resta infatti fissato per le 20:00 ora italiana, e la partita andrà in scena nella splendida cornice del Al-Awwal Park di Riyadh.

Un appuntamento importante per entrambe le squadre, le quali ci terranno particolarmente a far bene per portare a Milano il primo trofeo dell’anno.

Di seguito, il possibile 11 titolare rossonero.

Milan, i possibili 11 contro l’Inter

I rossoneri di Sérgio Conceição dovrebbero schierarsi in campo per la finale di Supercoppa con un 4-2-3-1. Maignan chiamato ancora a difendere i pali del Milan, supportato da una difesa a 4 composta da Emerson Royal, Tomori, Thiaw e Theo Hernandez.

Dovrebbero agire appena dietro il centrocampo Musah e Fofana, a sostegno proprio del tridente Pulisic-Reijnders-Jimenez. Per ulteriori aggiornamenti si attende l’allenamento di rifinitura in programma alle ore 15 a Riyad, dopo il quale si capiranno meglio le scelte in merito a un possibile impiego di Rafael Leao o Bennacer dal 1′.

La probabile formazione del Milan per la finale di Supercoppa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic. Rejinders, Jimenez; Morata. All. Conceicao