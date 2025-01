Bonucci, Kings League e Underdogs. Tempera: ”Io capocannoniere? L’obiettivo è vincere”

La nostra intervista al giocatore degli Underdogs, tra aneddoti e curiosità della competizione di calcio a 7 più famosa del mondo

“Sono un ragazzo come tanti, cresciuto con il sogno di diventare un calciatore. Ho giocato fino alla Promozione, poi sono passato al futsal”. Ora, per Matteo Tempera inizierà una nuova e stimolante sfida: la Kings League Italia con la maglia degli Underdogs. “Come centrocampista, il calcio a 5 mi ha insegnato a gestire entrambe le fasi, difensiva e offensiva, e credo che sarà un vantaggio qui”, ha raccontato il calciatore a gianlucadimarzio.com.

Dopo la prima edizione in Spagna e la World Cup Nations dominata (in Italia) dal Brasile, a breve prenderà il via il campionato italiano del torneo di calcio a 7 più famoso del mondo.

Tra i tanti protagonisti della competizione, ci sarà anche Matteo Tempera: “Vorrei diventare capocannoniere della lega: significherebbe fare benissimo (ride, ndr). Ma l’obiettivo principale resta vincere. Il successo della squadra viene prima di tutto”.

Ma cosa spinge un ragazzo di 23 anni a scegliere e a provare ad entrare nel mondo Kings? “Mi ha sempre affascinato. Mescola innovazione e tradizione, pur sapendo che non sostituirà mai la Serie A. È un format unico, con regole particolari come le carte speciali e i gol doppi. Ti dà la possibilità di metterti alla prova con calciatori veri, e il palcoscenico che offre è enorme”.

King League e Underdogs, Tempera: “Picci può essere l’uomo in più”

Tempera vestirà la maglia degli Underdogs, la squadra del presidente Mirko Cisco: “La squadra mi ha fatto un’ottima impressione: siamo forti. Le nostre Wild Card sono di altissimo livello, e credo che possiamo lottare per vincere la lega. Picci? È un leader naturale. Si vede subito la sua esperienza, sia in campo che nello spogliatoio. Sarà un valore aggiunto per noi”.

Nel frattempo, Tempera e gli Underdogs studiano anche gli avversari per non trovarsi impreparati: “Siamo tutti in fase embrionale, ma si nota già del potenziale. Sarà interessante vedere come le squadre cresceranno durante il campionato. Tra i giocatori, il migliore che ho visto finora è Daniele Santoro dei Boomers: va a mille allora, ha tecnica, velocità ed è sempre pronto a puntare l’uomo”.

Tempera e una settimana con i campioni in Nazionale: “Bonucci, Caputo e Viviano? Veri leader”

“Vestire la maglia azzurra e rappresentare il mio Paese è stato incredibile. Grazie alla Kings League ho avuto questa opportunità, e ne sono orgoglioso. Anche se non ho giocato, ho capito l’importanza di sentirsi parte di un gruppo”. Non solo Underdogs. Matteo Tempera ha vissuto anche una breve (ma intensa) parentesi con la nazionale italiana durante la Kings World Cup Nations. Nonostante la mancata convocazione, però, il centrocampista ha vissuto un’esperienza unica nel suo genere.

“Bonucci, Viviano e Caputo? Veri leader. Sin dal primo momento percepisci la loro aura, si sono posti con grande umiltà, dimostrando di essere persone in carne e ossa (ride ndr). Ci hanno aiutato a crescere, sia in campo che fuori”. Talento, innovazione ma soprattutto spettacolo: la Kings League Italia è alle porte. E Matteo Tempera non vede l’ora di scendere in campo.