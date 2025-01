Ecco 5 cose che forse non sai su Omar Marmoush, il nuovo attaccante del Manchester City.

Pep Guardiola e il suo Manchester City stanno vivendo, senza dubbio, la stagione più difficile della loro storia insieme.

Una serie di sconfitte mai vista dai Citizens da quando è arrivato Pep: tagliati fuori dalla corsa al titolo già a gennaio, rischiano persino l’eliminazione dalla Champions, avendo raccolto solo 8 punti in 7 partite. Si giocheranno l’accesso ai sedicesimi nell’ultima giornata.

La crisi sembra non avere fine. Lo 0-6 sul campo dell’Ipswich aveva fatto intravedere un raggio di sole, ma la pesante sconfitta subita pochi giorni dopo a Parigi, in rimonta, ha riportato sconforto tra Pep e i suoi. Questa stagione probabilmente sta segnando la fine di un ciclo vincente e ricco di titoli. Per questo la società sembra intenzionata a puntare su un ricambio generazionale per ridare linfa fresca all’organico e tornare presto a vincere insieme a Guardiola.

Il mercato di gennaio è stato un chiaro segnale di questa intenzione: gli arrivi di Vitor Reis e Abdujodir Kushanov, entrambi giovanissimi difensori, lo dimostrano. Il brasiliano è un classe 2006, mentre l’azero è un 2004. Ma il City non si è fermato qui, rinforzando anche l’attacco: è stato infatti ufficializzato l’acquisto di Omar Marmoush, rivelazione della Bundesliga con la maglia dell’Eintracht Francoforte, per una cifra pari a 75 milioni di euro.

Marmoush, dal profondo Egitto al City: la svolta della sua carriera passa da un ex Roma

Era l’estate del 2004 quando la Roma ufficializzò l’acquisto dal Marsiglia di un promettente fantasista egiziano, Mido, per 6 milioni di euro. Arrivato con grandi aspettative si rivelò solo una meteora. Ma cosa c’entra Mido con il Manchester City e, soprattutto, con Marmoush?

Mido probabilmente non ha lasciato un ricordo positivo ai tifosi romanisti, ma ha avuto un ruolo cruciale nella carriera del nuovo attaccante del City. Marmoush, infatti, aveva iniziato la sua carriera come esterno sinistro nel Wadi Degla, in Egitto, ma fu proprio Mido, allora suo allenatore, a spostarlo al centro dell’attacco, trasformandolo in un centravanti e cambiandone di fatto il destino, forse senza la sua intuizione Marmoush non sarebbe divenuto quello che è oggi.

L’Eintracht saluta Marmoush ma che plusvalenza!

Carriera svoltata da Mido e passaggio repentino in Europa, più precisamente in Germania, dove il Wolfsburg prima lo segue e poi lo inserisce nella sua seconda squadra, con cui metterà a referto 11 gol in tre anni. Però, tra il Wolfsburg e Marmoush non sboccerà mai un grande amore: i Die Wölfe lo manderanno in giro per la Germania, prima al St. Pauli e poi allo Stoccarda.

Nel 2022 fa rientro alla base e, con i biancoverdi, giocherà 33 partite segnando anche 5 gol. Nonostante ciò, il Wolfsburg non gli rinnova il contratto e Marmoush firma con l’Eintracht Francoforte, che lo tessera a costo zero. Un acquisto che, dopo due anni, può dirsi assolutamente azzeccato: 37 gol e 20 assist in 67 partite. Adesso i tedeschi hanno perso il loro bomber, ma non è escluso che, stiano piangendo con un occhio, visto che Marmoush ha portato la bellezza di 75 milioni di euro di plusvalenza nelle casse dei rossoneri.

Marmoush: tecnica e velocità per il City

Omar Marmoush è un giocatore estremamente tecnico: girano immagini in cui riesce a fare cose straordinarie con il pallone tra i piedi. Cerca spesso l’uno contro uno, sa districarsi negli spazi stretti, ma non solo: è un attaccante che ricerca costantemente la profondità e non ha problemi ad andarsela a prendere grazie alla sua velocità, una delle sue caratteristiche più importanti.

Non disdegna nemmeno l’1vs1 in velocità e, se a tutto questo aggiungiamo che nelle ultime due stagioni è diventato un giocatore concreto, capace di sentire e vedere la porta, ecco giustificati i 75 milioni di euro spesi dal City.

Tra calci piazzati e duttilità: con Marmoush Pep ha una nuova freccia nel suo arco

Omar Marmoush è un giocatore duttile, capace di coprire tutto il fronte offensivo, sia come esterno che come prima punta. Tuttavia, Marmoush ha spesso dato il meglio di sé quando ha avuto la possibilità di svariare dietro un centravanti, giocando da seconda punta, come accaduto questa stagione con Ekitike.

Quest’anno, Marmoush sta segnando parecchio, e questo è ormai noto. Ma forse non tutti sanno che l’attaccante egiziano ha una grande abilità nei tiri da fuori e nei calci piazzati. Rigori e soprattutto punizioni sono un’arma in più a disposizione di Marmoush per colpire gli avversari, certo al City troverà una concorrenza importante visti i vari De Bruyne, Foden e Haaland però vista la grande forma e l’energia positiva dell’egiziano chissà che non prenda in alcuni casi la responsabilità di battere qualche piazzato. In ogni caso all’Etihad è arrivato un altro calciatore di altissimo livello pronto a prendersi la scena e ad incantare a suon di giocate magiche e gol.