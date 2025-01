Rei da America, Dodò e Black Panther: chi è Luiz Henrique, obiettivo della Fiorentina

Chi è Luiz Henrique, il calciatore del Botafogo e Rei da America obiettivo della Fiorentina di Raffaele Palladino

“Devi decidere che tipo di re vorrai essere“. Una frase che cambia il futuro di T’Challa alla morte del padre. Il re del Wakanda del Marvel Cinematic Universe fa così un viaggio interiore, per ritrovarsi e accettare di vestire i panni di Black Panther. Più o meno quello che ha fatto, Luiz Henrique. Un altro Rei che ha ha dovuto fare il suo, di viaggio.

Prima l’esplosione al Fluminense, poi la chiamata dall’Europa. Al Real Betis, però, il brasiliano fatica a trovare continuità. Arrivato da craque per poco più di dieci milioni, il classe 2001 viene presto etichettato come meteora. E allora Luis Henrique Tomaz de Lima sceglie di fare un suo personale viaggio per ritornare nella sua terra natia e ritrovare la voglia perduta.

Un ritorno alle origini che si rivela vincente. Il Botafogo scommette su di lui – per la cifra record di 16 milioni di euro – e ora si gode la sua esplosione. Il CIES lo ha già ribattezzato il giocatore più prezioso del Brasilerao. Nel 2024 è diventato anche Rei da America. E la Fiorentina lo sogna (Clicca qui per i dettagli).

Chi è Luiz Henrique

Essere etichettato come Re, soprattutto in Brasile, non è da tutti. Eppure Luiz Henrique ce l’ha fatta. E non potrebbe essere altrimenti dopo un 2024 che lo ha visto protagonista assoluto in Brasile e nell’intero continente. Il classe 2001 è “Rei da America”. Vittoria del Pallone d’Oro sudamericano, vittoria della Copa Libertadores con gol in finale e vittoria del Brasilerao: un anno da favola per Luiz Henrique che ha avuto la sua rivincita. E ora sogna in grande.

12 gol e 6 assist in 55 partite per l’esterno offensivo, che si è guadagnato anche la chiamata del Brasile. La Selecao ha scelto Luiz Henrique per ripartire e lui ha già graffiato due volte in sei partite. Il ventitreenne è il volto nuovo del Brasile. O Rei da America vuole far ritornare grande il Brasile e consacrarsi anche in Europa. Sinistro che ama accentrarsi e puntare la porta, il classe 2001 svaria su tutto il fronte offensivo. Una duttilità che piace a tanti, soprattutto a Raffaele Palladino che lo vorrebbe a Firenze. Ma il Botafogo non fa sconti. 30 milioni di euro – e concorrenza da battere – per vestirlo di viola.

L’amicizia con Dodo e Black Panther

Un assist sui social, sperando di ripetersi presto in campo. “Sei un mostro fratello”, ha scritto Dodò sui social. Un messaggio che ha scatenato i tifosi della Fiorentina, che sognano la coppia brasiliana al Franchi. Serve però ancora uno sforzo economico per strapparlo al Botafogo.

Anche l’attaccante brasiliano deve scegliere che re vuole essere. Come T’Challa. Lui che esulta con l’iconica mossa del Black Panther. E a Firenze sognano di vedere da vicino la Pantera Nera, il Rei da America che sogna di conquistare il mondo intero.