Le date del calciomercato di gennaio 2025: quando inizia e quando finisce

Manco poco all’inizio della sessione invernale di calciomercato: il 2 gennaio 2025 riprenderanno le trattative e i trasferimenti. Per molte squadre non sarà solo un mercato “di riparazione”, come spesso si suol dire, ma l’occasione per aggiustare la rotta dopo un inizio di stagione non convincente. Per altre, invece, basteranno qualche innesto e qualche uscita per continuare nella stessa direzione intrapresa nelle prime partite dell’annata.

Ma quando inizia la sessione invernale di calciomercato? E quando finisce? Di seguito le date della Serie A e degli altri campionati per il mercato di gennaio 2025.

Calciomercato gennaio 2025: quando inizia

Il mercato di gennaio 2025 comincerà ufficialmente il 2 gennaio. Come di consueto, quindi, la sessione prenderà inizio pochi giorni prima della ripresa del campionato, prevista quest’anno per il weekend del 5 gennaio.

Quando finisce la sessione invernale del calciomercato

La sessione invernale di calciomercato si chiuderà poi alla mezzanotte del 3 febbraio. Le date del calciomercato in Serie A sono le stesse dei principali campionati europei: Liga, Ligue 1, Bundesliga. A variare saranno tuttavia gli orari del “gong”. La sessione si preannuncia già molto vivace.