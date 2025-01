Lazio, la probabile formazione contro la Fiorentina

Le probabili scelte di Marco Baroni per la gara della sua Lazio contro la Fiorentina di Raffaele Palladino

Big match per la zona europea quello in programma domenica 26 gennaio alle ore 20:45 tra la Lazio di Marco Baroni e la Fiorentina di Raffaele Palladino.

I biancocelesti arrivano alla gara dopo la bella vittoria in Europa League contro la Real Sociedad per 3-1 grazie alle reti di Gila, Zaccagni e Castellanos.

In campionato, invece, nell’ultimo turno gli uomini di Baroni hanno battuto l’Hellas Verona 3-0 con le reti di Gigot, Dia e Zaccagni.

Contro la Fiorentina la Lazio ha l’obiettivo di vincere per continuare a tenersi stretta il quarto posto e allungare ancora sulla viola.

La probabile formazione della Lazio contro la Fiorentina

Marco Baroni contro la Fiorentina schiererà il solito 4-2-3-1 per la sua Lazio. In porta ci sarà Ivan Provedel con davanti la linea a 4 composta da Hysaj, Gila, Romagnoli e Pellegrini. In mezzo al campo, invece, spazio alla coppia formata da Rovella e Guendouzi, Dietro al centravanti, che sarà Castellanos, agiranno Isaksen, Dia e Zaccagni.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Hysaj, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

Dove vedere Lazio-Fiorentina in streaming e TV

La gara tra Lazio e Fiorentina, in programma per domenica 26 gennaio alle 20:45, sarà visibile in TV su DAZN. Lo streaming, poi, sarà disponibile sull’app di DAZN