Due squadre spagnole su Basic della Lazio: la situazione

Dopo il derby di Roma, l’agente di Toma Bašić, centrocampista biancoceleste, sarà a Formello per incontrare la dirigenza e fare il punto della situazione per quanto riguarda il proprio assistito.

Sul classe 1996, tornato in estate alla Lazio dopo l’esperienza con la Salernitana, c’è infatti l’interesse di due squadre di Liga spagnola. Più precisamente, si tratta di Getafe e Real Valladolid.

In seguito al derby di Roma, in programma domenica 5 gennaio 2025, dunque, potrebbero esserci altre notizie sul fronte calciomercato per la Lazio di Claudio Lotito.

Sotto contratto con la squadra della Capitale dall’agosto 2021 e con il contratto in scadenza al 30 giugno 2026, il centrocampista croato non ha trovato spazio in questa stagione con Baroni alla guida della squadra.

Basic, sirene spagnole

Toma Bašić è da inizio stagione a margine del progetto della Lazio. Mai convocato in Serie A e in Europa League, il croato classe 1996 non ha mai trovato spazio.

Una sola panchina per lui da inizio stagione fino ad ora, in occasione di Lazio-Napoli di Coppa Italia del 5 dicembre 2024. 95′ minuti senza entrare in campo, a confermare il suo ruolo all’interno delle gerarchie di Baroni e, più in generale, della Lazio. Con l’interesse di Real Valladolid e Getafe, dunque, potrebbe aprirsi una nuova pista per il croato.

